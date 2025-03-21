Евпатория и пригород на несколько дней останутся без воды

«С 2 по 5 апреля на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа Евпатория, подрядными организациями запланированы масштабные работы. На время проведения работ с 23 часов 1 апреля будет ограничено водоснабжение Евпатории, поселка Заозерное и села Прибрежное, с 4 апреля — поселков Мирный и Новоозерный», — проинформировали в оперштабе.
Работы планируется завершить к 5 апреля и начать плавное заполнение системы. Постепенное восстановление водоснабжения в домах ожидается с 6 апреля. Население обещают обеспечить привозной водой, при этом потребителям рекомендуют сделать запас воды на 4−5 дней.