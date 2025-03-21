В Новосибирске добавится 40 электропоездов в весенне-летний период

С 30 марта по 31 мая 2025 года в расписание пригородных поездов в Новосибирской области будет поэтапно добавлено 40 маршрутов по пяти направлениям: в западном — 4 маршрута, южном — 6 маршрутов, восточном — 7 маршрутов, жеребцовском — 9 маршрутов, кузбасском — 14 маршрутов.
В частности, с 31 мая по выходным дням в южном направлении для удобства пассажиров, направляющихся к местам отдыха и купания, будут курсировать 4 дополнительных электропоезда на участке Новосибирск-Главный — Искитим.
Всего в летнем расписании по заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области будет 154 маршрута электропоездов в будние дни и 146 — в выходные дни.
Для удобства пассажиров первые дополнительные поезда начнут курсировать в выходные дни. Например, с воскресенья, 30 марта, электропоезд № 7105/7106 Новосибирск — Бердск — Новосибирск, ранее курсировавший только по будням, перейдет на ежедневный график.
В летний период будут назначены поезда № 6511/6512 и № 6515/6516 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск, которые будут курсировать ежедневно.
Кроме того, с 30 марта изменится расписание 5 электропоездов. Корректировка времени следования составит от 2 до 12 минут:
— № 6327 Новосибирск — Коченево, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:33 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Коченево в 22:45 (на 3 минуты позже).
— № 7402 Новосибирск — Клюквенный, отправление со станции Новосибирск-Главный 19:08 (на 12 минут позже), прибытие на остановочный пункт Клюквенный в 19:39 (на 12 минут позже).
— № 6526 Издревая — Новосибирск, отправление со станции Издревая в 7:53 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:38 (на 10 минут позже).
— № 6826 Курундус — Новосибирск, отправление со станции Курундус в 5:18 (на 11 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:28 (на 11 минут раньше);
— № 7106 Бердск — Новосибирск, отправление со станции Бердск в 17:46 (по расписанию), отправление с остановочного пункта Речной вокзал в 18:29 (на 3 минуты раньше), отправление с остановочного пункта Центр в 18:33 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:41 (по расписанию).
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