В Новосибирске добавится 40 электропоездов в весенне-летний период

— № 7106 Бердск — Новосибирск, отправление со станции Бердск в 17:46 (по расписанию), отправление с остановочного пункта Речной вокзал в 18:29 (на 3 минуты раньше), отправление с остановочного пункта Центр в 18:33 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:41 (по расписанию).