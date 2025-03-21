В мэрии рассказали, когда примут решение об отключении отопления в Омске

В мэрии Омска прокомментировали сроки завершения отопительного сезона, уточнив, что решение об отключении будет принято после наступления стабильных положительных температур. Это обычно происходит в апреле или мае. Согласно постановлению Правительства РФ № 354, отопление будет отключаться поэтапно — сначала в организациях и на предприятиях, затем в жилых домах, и последними — в социальных учреждениях.