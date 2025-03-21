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В мэрии рассказали, когда примут решение об отключении отопления в Омске

Отключение отопления в Омске начнется после стабилизации температуры, возможно, в этом году оно состоится раньше, чем обычно.

Источник: Om1 Омск

В мэрии Омска прокомментировали сроки завершения отопительного сезона, уточнив, что решение об отключении будет принято после наступления стабильных положительных температур. Это обычно происходит в апреле или мае. Согласно постановлению Правительства РФ № 354, отопление будет отключаться поэтапно — сначала в организациях и на предприятиях, затем в жилых домах, и последними — в социальных учреждениях.

Согласно долгосрочному прогнозу с сайта Gismeteo, с середины следующей недели температура в Омске будет расти и составит около +8 градусов днём. Уже с выходных ожидаются плюсовые температуры даже ночью. Такая погода может стать поводом для раннего отключения отопления в этом году.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Омске завершился только 13 мая, а, например, в 2020 году — 21 апреля.