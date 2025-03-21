Иванец рассказал, каким будет «белорусский Гарвард»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Университетский кластер по типу Гарварда может появиться на базе БГУ, концепция уже разработана, сообщил министр образования Андрей Иванец.
В кампусе расположатся учебные корпуса, научные лаборатории, общежития, культурно спортивный центр и другие объекты. Лекции будут читать лучшие преподаватели страны.
«Предлагаем использовать кадровый и научный потенциал не только БГУ, но и других университетов, а также научных и производственных организаций», — цитирует его газета «Рэспубліка».
По словам Иванца, в «белорусском Гарварде» будет организована опережающая подготовка студентов. На 1−3 курсах они будут интенсивно изучать фундаментальные дисциплины, а на старших курсах — проходить практику в базовых организациях.
«Стажировки для них будут проходить не только в белорусских образовательных и научных центрах, но и в зарубежных», — уточнил министр.
Глава Минобра отметил, что выпускники нового учреждения будут обладать многопрофильными знаниями: например, физик сможет также разбираться в химии, математике и информационных технологиях. Для этих целей ведомство разработает образовательные стандарты нового поколения.
«Запланированы четыре направления обучения: прикладная физика и информатика; прикладная математика, механика и информатика; фундаментальная и прикладная химия; фундаментальная география», — проинформировал Иванец.
По его мнению, не каждый молодой человек сможет освоить предлагаемые объемы информации, поэтому процедура отбора для поступления на эти специальности будет особой.
Ранее сообщалось, что предложения по созданию образовательного хаба будут представлены президенту Беларуси до 15 марта текущего года.