В 2024 году рак ротовой полости диагностировали у 200 новосибирцев

В 2024 году медики обнаружили рак ротовой полости у почти 200 жителей Новосибирской области. Речь о злокачественных новообразованиях полости рта и губ. Подробности рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Несколько раз в месяц у пациентов регистрируют предраковое поражение полости рта: есть случаи, которые перерастают в онкологию, а есть и те, что можно вылечить.
Предраковое состояние развивается из-за курения, травмы, неблагоприятного воздействия на слизистую, вредные привычки.
«Если пациент постоянно облизывает губы и у него постоянно трещины на губах, то они тоже могут озлокачествиться. Плохое гигиеническое состояние, много нелеченых зубов — тоже риск, но в этом плане опаснее кариеса сломанный зуб, который постоянно травмирует десну или щеку», — Минздрав цитирует Анжелу Артемьеву, стоматолога стоматологической поликлиники № 2.
Новосибирцам советуют обратить внимание на незаживающие язвочки (10−14 дней), выросты и уплотнения во рту. Лечение предусматривает удаление поражённого участка, зависит от конкретной ситуации.