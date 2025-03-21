В 2024 году рак ротовой полости диагностировали у 200 новосибирцев

«Если пациент постоянно облизывает губы и у него постоянно трещины на губах, то они тоже могут озлокачествиться. Плохое гигиеническое состояние, много нелеченых зубов — тоже риск, но в этом плане опаснее кариеса сломанный зуб, который постоянно травмирует десну или щеку», — Минздрав цитирует Анжелу Артемьеву, стоматолога стоматологической поликлиники № 2.