Дело экс-министра транспорта Ростовской области передали в Генпрокуратуру

Виталий Кушнарев возглавлял министерство транспорта Ростовской области с июня 2024 года, эту же должность он занимал в период с 2014 по 2016 годы. С 2016 по 2019 годы был главой администрации Ростова-на-Дону, а в 2021 году — депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.