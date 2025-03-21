Дело экс-министра транспорта Ростовской области передали в Генпрокуратуру

Расследование дела бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области завершили, теперь материалы должны рассмотреть в Генеральной прокуратуре России. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство ТАСС.
Напомним, ранее экс-чиновнику инкриминировали незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ноябре 2024 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал управленца на два месяца, потом подозреваемого перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.
Виталий Кушнарев возглавлял министерство транспорта Ростовской области с июня 2024 года, эту же должность он занимал в период с 2014 по 2016 годы. С 2016 по 2019 годы был главой администрации Ростова-на-Дону, а в 2021 году — депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.