Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создадут цифровой профиль иностранного студента

Фальков: в России создадут цифровой профиль с данными об иностранных студентах.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента», — сказал министр в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования».

Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете.

«Она (платформа — ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами», — добавил Фальков.

Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.

Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.