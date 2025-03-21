Российские ученые победили на мировом конкурсе League of Robot Runners

Соревнование League of Robot Runners проводится с 2024 года для ускорения разработки алгоритмов, управляющих и планирующих движение складских роботов. Особенность этого конкурса заключается в том, что в его рамках решение о том, какие действия следует совершить роботам на текущем шаге, должно быть принято в автоматическом режиме за секунду, и при этом количество роботов может достигать десяти тысяч.