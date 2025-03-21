Чем полезен чай каркаде, какие у него есть противопоказания и как его используют в народной медицине

Напиток фараонов, красный чай, кандагар, суданская роза — у чая каркаде много эпитетов, как и почитателей по всему миру. Этот напиток известен людям много столетий. Он не только отлично утоляет жажду, но и активно используется в народной медицине. Чем богат каркаде, какую пользу несет здоровью и в каких случаях с ним стоит быть осторожней — в материале «Газеты.Ru».
Что такое чай каркаде.
Чай каркаде — это национальный египетский напиток. Его получают из сушеных цветков суданской розы — растения из рода Гибискус.
Чай каркаде веками используется в аюрведе, африканской и азиатской медицине. Его яркий вкус и насыщенный цвет дополняются уникальными целебными свойствами. Современные исследования подтверждают, что этот напиток — не только вкусное дополнение к рациону, но и мощный инструмент для поддержания здоровья, рассказала «Газете.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Польза чая каркаде.
Нутрициолог, коуч по здоровью Юлия Рябкова рассказала, что ~полезные свойства гибискуса можно разделить на несколько категорий~:
* Красный цвет разной насыщенности напитку придают антоцианы. Они обладают антиокислительными свойствами и могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.
В свою очередь Зарема Тен добавила, что чай каркаде обладает мягким слабительным эффектом, стимулируя перистальтику кишечника, и уменьшает вздутие за счет спазмолитического действия.
Вред чая каркаде.
* Чрезмерное употребление при гипертонии может дать обратный эффект и усугубить симптомы, такие как головокружение, слабость.
Как каркаде применяют в народной медицине.
В народной медицине многих стран на протяжении сотен лет использовались настои и отвары из гибискуса. Эксперты выделяют несколько необычных способов их применения:
* В Индии, Африке и Мексике настой из чашечек и листьев применяется как жаропонижающее, мочегонное и желчегонное средство.
Как лучше заваривать и пить каркаде.
Каркаде употребляют как в горячем, так и в холодном виде, добавляют в коктейли и лимонады, готовят глинтвейны и используют в косметических средствах. Нутрициолог Юлия Рябкова предложила попробовать несколько рецептов.
Горячее заваривание.
* Для горячего заваривания понадобится 3−4 грамма каркаде и 250 мл воды.
Холодное заваривание.
* Для холодного заваривания понадобится 2−3 чайные ложки каркаде и 500 мл воды комнатной температуры.
Безалкогольный глинтвейн.
Ингредиенты для приготовления напитка:
* 15 граммов каркаде;
Способ приготовления:
* Кардамон, бадьян, гвоздику, мускатный орех и палочку корицы добавляем в воду — доводим до кипения и через пару минут снимаем с огня.
«Самое главное при использовании любого средства — это получить максимально возможную пользу и не навредить себе. Именно поэтому чай каркаде — отличный вариант, если его использовать в разумных количествах, вкусно заваривать и не считать панацеей», — напомнила нутрициолог.
Если вы используете каркаде как подспорье при лечении простудных заболеваний, Юлия Рябкова советует обязательно соблюдать все рекомендации врача.