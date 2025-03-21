Чем полезен чай каркаде, какие у него есть противопоказания и как его используют в народной медицине

у чая каркаде много эпитетов, как и почитателей по всему миру. Этот напиток известен людям много столетий. Он не только отлично утоляет жажду, но и активно используется в народной медицине. Чем богат каркаде, какую пользу несет здоровью и в каких случаях с ним стоит быть осторожней — в материале «Газеты.Ru».