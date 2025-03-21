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Чем полезен чай каркаде, какие у него есть противопоказания и как его используют в народной медицине

у чая каркаде много эпитетов, как и почитателей по всему миру. Этот напиток известен людям много столетий. Он не только отлично утоляет жажду, но и активно используется в народной медицине. Чем богат каркаде, какую пользу несет здоровью и в каких случаях с ним стоит быть осторожней — в материале «Газеты.Ru».
Источник: Газета.Ру

Напиток фараонов, красный чай, кандагар, суданская роза — у чая каркаде много эпитетов, как и почитателей по всему миру. Этот напиток известен людям много столетий. Он не только отлично утоляет жажду, но и активно используется в народной медицине. Чем богат каркаде, какую пользу несет здоровью и в каких случаях с ним стоит быть осторожней — в материале «Газеты.Ru».

Что такое чай каркаде.

Чай каркаде — это национальный египетский напиток. Его получают из сушеных цветков суданской розы — растения из рода Гибискус.

Чай каркаде веками используется в аюрведе, африканской и азиатской медицине. Его яркий вкус и насыщенный цвет дополняются уникальными целебными свойствами. Современные исследования подтверждают, что этот напиток — не только вкусное дополнение к рациону, но и мощный инструмент для поддержания здоровья, рассказала «Газете.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Польза чая каркаде.

Нутрициолог, коуч по здоровью Юлия Рябкова рассказала, что ~полезные свойства гибискуса можно разделить на несколько категорий~:

* Красный цвет разной насыщенности напитку придают антоцианы. Они обладают антиокислительными свойствами и могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.

* Витамин С в составе гибискуса способствует укреплению иммунитета, уменьшает повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, что делает каркаде отличным вспомогательным средством при лечении простудных заболеваний.
* Некоторые исследования показывают, что благодаря своим противовоспалительным свойствам чай каркаде помогает снижать артериальное давление и уровень плохого холестерина.
* Настой гибискуса не содержит кофеина. Этот напиток можно спокойно употреблять и во второй половине дня: он не мешает засыпанию.
* Благодаря содержанию пектина, каркаде помогает выводить из кишечника токсины и тяжелые металлы.
* Органические кислоты оказывают дезинфицирующее и бактерицидное действие, укрепляют иммунитет и уменьшают воспаления.

В свою очередь Зарема Тен добавила, что чай каркаде обладает мягким слабительным эффектом, стимулируя перистальтику кишечника, и уменьшает вздутие за счет спазмолитического действия.

Вред чая каркаде.

* Чрезмерное употребление при гипертонии может дать обратный эффект и усугубить симптомы, такие как головокружение, слабость.

* Фитоэстрогены гибискуса могут спровоцировать сокращения матки, поэтому его не рекомендуют употреблять при беременности.
* Высокое содержание оксалатов повышает риск образования камней, поэтому людям с уже имеющейся мочекаменной болезнью этот чай противопоказан.
* Не стоит совмещать каркаде с диуретиками и гипотензивными препаратами без консультации врача. Такая комбинация может вызвать резкое снижение артериального давления и обморок.
* В редких случаях возможны аллергическая реакция и расстройство желудка.

Как каркаде применяют в народной медицине.

В народной медицине многих стран на протяжении сотен лет использовались настои и отвары из гибискуса. Эксперты выделяют несколько необычных способов их применения:

* В Индии, Африке и Мексике настой из чашечек и листьев применяется как жаропонижающее, мочегонное и желчегонное средство.

* В Гватемале для борьбы с похмельным синдромом используют цветы и сок из суданской розы.
* В Восточной Африке гибискус применяют в сочетании с перцем, солью и патокой для облегчения кашля.
* В Бразилии местные жители отваривают корни гибискуса и полощут этим раствором ротовую полость вместо чистки зубов на ночь.
* В Западной Африке листья и цветки применяют как ранозаживляющее средство.
* В Мексике чай каркаде с корицей и имбирем пьют для профилактики гипертонии.
* Аюрведа предписывает смешивать настой гибискуса с медом для детоксикации печени.

Как лучше заваривать и пить каркаде.

Каркаде употребляют как в горячем, так и в холодном виде, добавляют в коктейли и лимонады, готовят глинтвейны и используют в косметических средствах. Нутрициолог Юлия Рябкова предложила попробовать несколько рецептов.

Горячее заваривание.

* Для горячего заваривания понадобится 3−4 грамма каркаде и 250 мл воды.

* В стеклянном или фарфоровом чайнике заливаем сухие цветы водой температурой 90−95°C и даем настояться 3−4 минуты.
* Лучше при заваривании не использовать металлические предметы, поскольку так можно ухудшить вкус напитка.

Холодное заваривание.

* Для холодного заваривания понадобится 2−3 чайные ложки каркаде и 500 мл воды комнатной температуры.

* Заливаем чай водой и даем настояться 2−3 часа. Для более яркого и насыщенного вкуса можно оставить на 6−8 часов.
* Этот напиток отлично сочетается с соком лимона, мятой или гранатом.

Безалкогольный глинтвейн.

Ингредиенты для приготовления напитка:

* 15 граммов каркаде;

* 500 мл воды;
* 500 мл вишневого или яблочного сока;
* 1 палочка корицы;
* 3 штуки кардамона;
* половина апельсина;
* 2 штуки гвоздики;
* 1−2 штуки бадьяна;
* 1 штука мускатного ореха;
* 1 столовая ложка меда.

Способ приготовления:

* Кардамон, бадьян, гвоздику, мускатный орех и палочку корицы добавляем в воду — доводим до кипения и через пару минут снимаем с огня.

* Затем бросаем в воду каркаде и даем настояться 10−15 минут под крышкой.
* Порезанный на кружочки апельсин и мед добавляем в сок, подогреваем, не доводя до кипения.
* Воду со специями и каркаде процеживаем и вливаем в горячий сок.
* Перемешиваем и разливаем по бокалам.

«Самое главное при использовании любого средства — это получить максимально возможную пользу и не навредить себе. Именно поэтому чай каркаде — отличный вариант, если его использовать в разумных количествах, вкусно заваривать и не считать панацеей», — напомнила нутрициолог.

Если вы используете каркаде как подспорье при лечении простудных заболеваний, Юлия Рябкова советует обязательно соблюдать все рекомендации врача.