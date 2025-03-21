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Хоценко: в десяти районах Омской области строят дома для сирот

Подрядчики обещают сдать часть домов уже к концу 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается строительство домов, чтобы предоставить жилье сиротам. Строительные работы ведутся в десяти районах области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Сейчас строительные работы ведутся в Тевризском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Крутинском, Саргатском, Тюкалинском, Любинском, Полтавском и Омском районах.

«Поставил задачу главам остальных муниципалитетов выбрать и предоставить под строительство земельные участки с возможностью подключения нового социального жилья ко всем инженерным коммуникациям», — рассказал Виталий Хоценко.

Подрядчики пообещали сдать часть домов уже к концу 2025 года. Квартиры будут предоставлять с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омским сиротам выдали более 280 жилищных сертификатов.