В Ростовской области более половины проб питьевой воды непригодны для использования

Так, в прошлом году специалисты ведомства взяли пробы воды на выходе с водопроводных очистных сооружений. Результаты показали, что вода не соответствует санитарно-химическим нормам в центральной водопроводной сети Веселовского района — почти 72%, Сальского района — 69,5% и Радионово-Несветайского района — 59,6%.