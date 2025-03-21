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В Ростовской области более половины проб питьевой воды непригодны для использования

В Ростовской области около 52,2% проб питьевой воды не соответствует гигиеническим нормам за 2024 год. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: Freepik

Так, в прошлом году специалисты ведомства взяли пробы воды на выходе с водопроводных очистных сооружений. Результаты показали, что вода не соответствует санитарно-химическим нормам в центральной водопроводной сети Веселовского района — почти 72%, Сальского района — 69,5% и Радионово-Несветайского района — 59,6%.

Критической ситуация с водопроводными сетя ростовских городов является в Донецке — 53,8%, Новошахтинске — 45,5% и Каменск-Шахтинске — 38,9%.

Специалисты ведомства считают, что питьевая вода не соответствует требованиям из-за «природных гидрогеологических условий качества поверхностных и подземных вод, источников централизованного водоснабжения».

Отметим, что доля питьевой воды не соответствуешь гигиеническим нормам в 2023 году составило 50,9%.