Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные электрички запустят в Нижнем Новгороде с 5 апреля

Введение дополнительных электричек обусловлено переходом на летний график.

Источник: Нижегородская правда

С 5 апреля в Нижнем Новгороде введут дополнительные электропоезда до станций Суроватиха, Кустовая, а также до проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Введение дополнительных электричек с начала апреля обусловлено увеличением пассажиропотока и переходом на летний график. Изменения коснутся пригородных поездов:

• № 6707 «Кустовая — Суроватиха»;

• № 6714 «Суроватиха — Кустовая»;

• № 6711 «Проспект Гагарина — Суроватиха»;

• № 6710 «Суроватиха — проспект Гагарина»;

• № 6005/6006 «Нижний Новгород-Московский — проспект Гагарина»;

• № 6039/6040 «Проспект Гагарина — Нижний Новгород-Московский».

Изменения в расписании также опубликованы на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что количество автобусов и поездов до Бора увеличится из-за ремонта канатной дороги.