Дополнительные электрички запустят в Нижнем Новгороде с 5 апреля

С 5 апреля в Нижнем Новгороде введут дополнительные электропоезда до станций Суроватиха, Кустовая, а также до проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
Введение дополнительных электричек с начала апреля обусловлено увеличением пассажиропотока и переходом на летний график. Изменения коснутся пригородных поездов:
• № 6707 «Кустовая — Суроватиха»;
• № 6714 «Суроватиха — Кустовая»;
• № 6711 «Проспект Гагарина — Суроватиха»;
• № 6710 «Суроватиха — проспект Гагарина»;
• № 6005/6006 «Нижний Новгород-Московский — проспект Гагарина»;
• № 6039/6040 «Проспект Гагарина — Нижний Новгород-Московский».
Изменения в расписании также опубликованы на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что количество автобусов и поездов до Бора увеличится из-за ремонта канатной дороги.