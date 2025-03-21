Восемь пальцев на одной руке: Как врачи исправляют сложные аномалии у детей в Ростове

Бывает, что к врачу приходят подростки со срощенными пальцами на ногах. В детстве родители не придавали значение этой особенности — в обуви ее не видно. А вырастая, сыновья и дочери начинали комплексовать, стеснялись ходить в бассейн и на пляж. Избавиться от эстетического и психологического дискомфорта им тоже помогала операция.