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Восемь пальцев на одной руке: Как врачи исправляют сложные аномалии у детей в Ростове

В Ростове врач помог мальчику с восемью пальцами на кисти.

Источник: Комсомольская правда

В Областной детской клинической больнице хирурги исправляют врожденные аномалии кисти: полидактилию и синдактилию. В первом случае пальцев на руке больше нормы, во втором — меньше.

Детский хирург Виктор Шамик рассказал, что однажды он оперировал мальчика с восемью пальцами на одной кисти. Единственный способ убрать их — операция, которую лучше проводить в возрасте до года или двух лет.

А при синдактилии у ребенка происходит сращение пальцев. Они могут соединяться между собой кожей или костями. Во время операции пальцы разделяют и закрывают образовавшийся дефект кожей пациента.

Бывает, что к врачу приходят подростки со срощенными пальцами на ногах. В детстве родители не придавали значение этой особенности — в обуви ее не видно. А вырастая, сыновья и дочери начинали комплексовать, стеснялись ходить в бассейн и на пляж. Избавиться от эстетического и психологического дискомфорта им тоже помогала операция.