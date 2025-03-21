Восемь пальцев на одной руке: Как врачи исправляют сложные аномалии у детей в Ростове

В Областной детской клинической больнице хирурги исправляют врожденные аномалии кисти: полидактилию и синдактилию. В первом случае пальцев на руке больше нормы, во втором — меньше.
Детский хирург Виктор Шамик рассказал, что однажды он оперировал мальчика с восемью пальцами на одной кисти. Единственный способ убрать их — операция, которую лучше проводить в возрасте до года или двух лет.
А при синдактилии у ребенка происходит сращение пальцев. Они могут соединяться между собой кожей или костями. Во время операции пальцы разделяют и закрывают образовавшийся дефект кожей пациента.
Бывает, что к врачу приходят подростки со срощенными пальцами на ногах. В детстве родители не придавали значение этой особенности — в обуви ее не видно. А вырастая, сыновья и дочери начинали комплексовать, стеснялись ходить в бассейн и на пляж. Избавиться от эстетического и психологического дискомфорта им тоже помогала операция.