Министр образования сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в интервью газете «Рэспублiка» сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси, пишет sb.by.
По словам Иванца, с 1 апреля 2025 года в стране будет запущена опытная апробация республиканской информационно образовательной среды «ЯДРО»:
— Благодаря этой платформе со следующего года в пилотном режиме начнет работу сервис «Государственный электронный дневник», — уточнил министр образования Беларуси.
Он обратил внимание, что от бумажных дневников отказываться не будут.
Тем временем Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».
Кстати, Комитет по образованию Минска сообщил о новых электронных дневнике и журнале в школах.
Вместе с тем лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году.
А еще выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию.