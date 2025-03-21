Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси

Глава Минобразования сообщил, когда электронные дневники появятся во всех белорусских школах.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в интервью газете «Рэспублiка» сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси, пишет sb.by.

По словам Иванца, с 1 апреля 2025 года в стране будет запущена опытная апробация республиканской информационно образовательной среды «ЯДРО»:

— Благодаря этой платформе со следующего года в пилотном режиме начнет работу сервис «Государственный электронный дневник», — уточнил министр образования Беларуси.

Он обратил внимание, что от бумажных дневников отказываться не будут.

Тем временем Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».

Кстати, Комитет по образованию Минска сообщил о новых электронных дневнике и журнале в школах.

Вместе с тем лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году.

А еще выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию.