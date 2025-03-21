В Приморье разработали покрытия для быстрого заживления переломов

Финалист конкурса управленцев «Лидеры России», кандидат химических наук Константинэ Надараиа вместе с молодыми учеными из Института химии Дальневосточного отделения РАН создает биоактивные покрытия на 3D-имплантатах из титановых и магниевых материалов. Их вживляют пациентам при сложных переломах. В результате процесс заживления проходит быстрее. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Разработка позволяет также избежать осложнений. 3D-технологии персонализируют имплантат под конкретного человека. При изготовлении имплантатов используют титановые и магниевые сплавы, которые по свойствам ближе к кости и могут рассасываться в организме.
Как рассказал Константинэ Надараиа, пациенту вживляют магниевый имплантат, поры покрытия которого как контейнеры доставляют биоактивные вещества. Сверху они покрыты пленкой дофамина. Он служит связующим веществом и способствует образованию будущей костной ткани. В результате вокруг имплантата нарастает костная ткань, а сам он постепенно растворяется.
Сейчас разработка проходит доклинические испытания.