В Приморье разработали покрытия для быстрого заживления переломов

Финалист конкурса управленцев «Лидеры России», кандидат химических наук Константинэ Надараиа вместе с молодыми учеными из Института химии Дальневосточного отделения РАН создает биоактивные покрытия на 3D-имплантатах из титановых и магниевых материалов. Их вживляют пациентам при сложных переломах. В результате процесс заживления проходит быстрее. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.