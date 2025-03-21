На груди были два «горба»: Мальчику с врожденной аномалией провели сложную операцию в Ростове

Юноша изо всех сил пытался сделать «горбы» не такими заметными: качал грудные мышцы, занимался плаванием, но это не помогло. Подросток так стеснялся своего тела, что переодевался на физкультуру под партой и не ходил на пляж. Опасаясь, что сын впадет в глубокую депрессию, мама привела мальчика на прием к хирургу-ортопеду.