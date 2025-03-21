На груди были два «горба»: Мальчику с врожденной аномалией провели сложную операцию в Ростове

Врачи Областной детской клинической больницы выполнили сложную операцию старшекласснику. У юноши грудина и ребра выступали вперед, образуя два «горба». Такая патология называется килевидной деформацией грудной клетки. Мальчик с ней родился, но в подростковом возрасте выступы стали более заметны.
Юноша изо всех сил пытался сделать «горбы» не такими заметными: качал грудные мышцы, занимался плаванием, но это не помогло. Подросток так стеснялся своего тела, что переодевался на физкультуру под партой и не ходил на пляж. Опасаясь, что сын впадет в глубокую депрессию, мама привела мальчика на прием к хирургу-ортопеду.
В практике врачей регулярно встречаются и пациенты с воронкообразой деформацией грудной клетки. Про такую говорят «грудь сапожника». У одного юноши впадина в теле была такой глубокой, что он мог засунуть в нее небольшую чашку. Этот «фокус» он проделывал, чтобы удивить сестру.
Кроме психологических комплексов, впалая грудь доставляла парнишке проблемы со здоровьем. Он мучился одышкой, жаловался на сердце, не мог заниматься спортом.
Хирург Виктор Шамик выполнил обоим подросткам авторскую операцию — реконструктивную торакопластику, которая вернула им хорошее самочувствие и отражение в зеркале.