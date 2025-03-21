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Микроспутник Jinan-1 помог создать длиннейшую линию квантовой связи

По ней на расстояние 12,9 тыс. км передали два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Университета Стелленбош в ЮАР.

ГОНКОНГ, 21 марта. /ТАСС/. Исследователи из Китая и Южно-Африканской Республики использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире квантовой линии связи. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, ученые использовали китайский квантовый микроспутник Jinan-1 для построения линии, связавшей Университет Стелленбош в ЮАР с пунктом в Пекине, которым управляют исследователи из Университета науки и технологий Китая (USTC). Команда передала два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Университета Стелленбош, на расстояние 12,9 тыс. км через спутник.

«Это достижение служит прочной основой для наших будущих планов по запуску нескольких микроспутников и созданию обширной сети [оптических наземных станций], что приведет нас к реализации практического квантового созвездия. В ближайшем будущем ожидается появление глобальной квантовой сети с революционными возможностями связи», — приводит газета сообщение ученых.