Микроспутник Jinan-1 помог создать длиннейшую линию квантовой связи

ГОНКОНГ, 21 марта. /ТАСС/. Исследователи из Китая и Южно-Африканской Республики использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире квантовой линии связи. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
По информации издания, ученые использовали китайский квантовый микроспутник Jinan-1 для построения линии, связавшей Университет Стелленбош в ЮАР с пунктом в Пекине, которым управляют исследователи из Университета науки и технологий Китая (USTC). Команда передала два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Университета Стелленбош, на расстояние 12,9 тыс. км через спутник.
«Это достижение служит прочной основой для наших будущих планов по запуску нескольких микроспутников и созданию обширной сети [оптических наземных станций], что приведет нас к реализации практического квантового созвездия. В ближайшем будущем ожидается появление глобальной квантовой сети с революционными возможностями связи», — приводит газета сообщение ученых.