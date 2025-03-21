Микроспутник Jinan-1 помог создать длиннейшую линию квантовой связи

По информации издания, ученые использовали китайский квантовый микроспутник Jinan-1 для построения линии, связавшей Университет Стелленбош в ЮАР с пунктом в Пекине, которым управляют исследователи из Университета науки и технологий Китая (USTC). Команда передала два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Университета Стелленбош, на расстояние 12,9 тыс. км через спутник.