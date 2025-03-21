В Сочи ограничат движение транспорта из-за велогонки

В Адлерском районе Сочи временно ограничат движение транспорта в связи с проведением традиционной велогонки, посвященной Дню Победы. Она пройдет на курорте с 16 по 18 апреля.
Ограничения будут действовать 16 апреля с 10:30 до 15:30 на скоростной трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна» от моста в районе села Галицыно до въезда в село Эстосадок.
Движение транспорта также ограничат 17 и 18 апреля с 10:30 до 16:00 на кольцевом маршруте по трассам А-149 «Адлер — Красная Поляна» и А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» от моста в районе села Галицыно до примыкания дорог за селом Чвижепсе (в районе 33 километра).
Администрация города рекомендует жителям и гостям курорта учитывать изменения при планировании поездок в указанные даты. Подробная схема размещена на официальном сайте мэрии Сочи.