В Сочи ограничат движение транспорта из-за велогонки

Движение транспорта также ограничат 17 и 18 апреля с 10:30 до 16:00 на кольцевом маршруте по трассам А-149 «Адлер — Красная Поляна» и А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» от моста в районе села Галицыно до примыкания дорог за селом Чвижепсе (в районе 33 километра).