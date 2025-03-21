Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи ограничат движение транспорта из-за велогонки

В Адлерском районе Сочи ограничат движение с 16 по 18 апреля.

В Адлерском районе Сочи временно ограничат движение транспорта в связи с проведением традиционной велогонки, посвященной Дню Победы. Она пройдет на курорте с 16 по 18 апреля.

Ограничения будут действовать 16 апреля с 10:30 до 15:30 на скоростной трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна» от моста в районе села Галицыно до въезда в село Эстосадок.

Движение транспорта также ограничат 17 и 18 апреля с 10:30 до 16:00 на кольцевом маршруте по трассам А-149 «Адлер — Красная Поляна» и А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» от моста в районе села Галицыно до примыкания дорог за селом Чвижепсе (в районе 33 километра).

Администрация города рекомендует жителям и гостям курорта учитывать изменения при планировании поездок в указанные даты. Подробная схема размещена на официальном сайте мэрии Сочи.