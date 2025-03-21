Сергей Шелест заключил соглашение на строительство экопарка на Московке

Сегодня, 21 марта, Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение с директором территориального управления федеральной компании DOGMA Александром Абрамовым о благоустройстве экопарка возле квартала «Снегири», который застройщик возводит в Ленинском округе. Проект реализуется в рамках соглашения между девелопером и мэрией Омска.
Подготовка рабочей документации и проектирование экопарка стартует уже в этому году. Объект окажет значительное влияние на развитие микрорайона «Московка» и сделает его более привлекательным и комфортным для жизни.
Согласно тексту соглашения, девелопер займется разработкой проекта современного парка площадью 10,4 гектара на участке в границах улиц Архиепископа Сильвестра, Светловской и Сибирского проспекта.
Компания проанализирует территорию, разработает дизайн-проект благоустройства и рабочую документацию, а затем представит концепцию и визуализацию Архитектурно-градостроительному совету. Девелопер приступит к реализации проекта за счет собственных средств после его утверждения.
«Вопросы, связанные с зеленым убранством города, всегда находятся под пристальным вниманием омичей. Договорились с компанией DOGMA, что при создании проекта этот момент будет учтен, и дизайнеры максимально бережно отнесутся к существующим насаждениям. Отрадно, что мы находимся в конструктивном диалоге, тем более, что по итогу будет достигнута общая цель: создание комфортного, современного пространства для жителей нового микрорайона, хотя я уверен: новый экопарк в Ленинском административном округе станет местом притяжения и для остальных горожан», — рассказал Сергей Шелест.
Экопарк станет местом для отдыха, общения, спорта, а также активного досуга. Планируется, что объект будет включать в себя пешеходные маршруты, уютные зоны для отдыха, детские и спортивные площадки в экостиле, территорию для дрессировки собак.
В центре парка будет расположена фестивальная площадь, на которой планируют проводить культурные и праздничные мероприятия. Для комфорта и безопасности посетителей экопарка в нем будет смонитрована современная система освещения. Застройщик проведет на территории рощи санитарную расчистку с компенсационным озеленением, которое учтет все особенности ландшафта и климатические условия.
«Мы реализуем в Омске масштабный проект — “Снегири”, рассчитанный до 2034 года, и для нас крайне важно создать жилой квартал, который станет примером гармоничного сочетания комфорта и современной инфраструктуры. Экопарк — важный элемент развития района, который повысит качество жизни горожан. У компании DOGMA большой опыт в озеленении и благоустройстве территорий. Для реализации экопарка мы будем использовать современные технологии, материалы и лучшие урбанистические практики, чтобы сформировать пространство, сочетающее в себе функциональность, эстетику и заботу о природе», — отметил Александр Абрамов, директор территориального управления федеральной компании DOGMA.