Участок ПГНИУ на ул. Краснова в Перми продадут на публичных торгах

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова пояснила на заседании комиссии, что запрашиваемая вузом высотность застройки участка в семь этажей станет максимальным параметром участка, что связано с требованиями инсоляции. Кроме того, в отношении территории с участком ПГНИУ разрабатывается проект планировки территории. Площадка на ул. Краснова, 29 будет вовлекаться в оборот через корпорацию «ДОМ.РФ» с учетом всех градостроительных регламентов.