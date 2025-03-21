Разработано покрытие для имплантатов для ускорения заживления переломов

«Зачастую при создании покрытий для имплантатов в качестве веществ, ускоряющих рост костной ткани, рассматриваются витамин Д или факторы роста. Однако они имеют существенные недостатки при местном применении. Проводя исследования, мы выяснили, что витамин К2 — более подходящий кандидат в качестве остеоиндуктора. Более того, его применение в составе покрытий, тем более вместе с золедроновой кислотой, еще не рассматривалось. Добавили ванкомицин и получили более эффективный и дешевый вариант по сравнению с зарубежными аналогами покрытий для имплантатов», — добавил Надараиа.