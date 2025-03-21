В районе Монумента Дружбы в Уфе на реке скопилось огромное количество льда

Сегодня, 21 марта, сотрудники МЧС Башкирии и Государственного комитета республики по чрезвычайной ситуации на вертолете Ка-32 провели облет участка реки Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе, где образовался серьезный затор льда.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, уровень воды уже поднялся до 410 сантиметров. Стоит отметить, что выход на пойму происходит на отметке в 600 см. Поэтому пока что угрозы затопления домов рядом с Бельским мостом нет.
Тем временем вдоль набережной уже начали отсыпку песком, а сотрудники Управления гражданской защиты Уфы пытаются справиться с ледяной пробкой, раскалывая лед. Взрывные работы производиться не будут, поскольку вблизи жилых домов и мостов это делать запрещено.
В районе Затонского моста на повороте реки тоже скопился лед. Если ледяные массы сольются, под угрозой подтопления окажутся низменные участки в Нижегородке и на Кооперативной поляне.
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