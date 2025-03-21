В районе Монумента Дружбы в Уфе на реке скопилось огромное количество льда

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, уровень воды уже поднялся до 410 сантиметров. Стоит отметить, что выход на пойму происходит на отметке в 600 см. Поэтому пока что угрозы затопления домов рядом с Бельским мостом нет.