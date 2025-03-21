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В районе Монумента Дружбы в Уфе на реке скопилось огромное количество льда

В Уфе на реке Белой в районе Монумента Дружбы образовался затор льда.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 марта, сотрудники МЧС Башкирии и Государственного комитета республики по чрезвычайной ситуации на вертолете Ка-32 провели облет участка реки Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе, где образовался серьезный затор льда.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, уровень воды уже поднялся до 410 сантиметров. Стоит отметить, что выход на пойму происходит на отметке в 600 см. Поэтому пока что угрозы затопления домов рядом с Бельским мостом нет.

Тем временем вдоль набережной уже начали отсыпку песком, а сотрудники Управления гражданской защиты Уфы пытаются справиться с ледяной пробкой, раскалывая лед. Взрывные работы производиться не будут, поскольку вблизи жилых домов и мостов это делать запрещено.

В районе Затонского моста на повороте реки тоже скопился лед. Если ледяные массы сольются, под угрозой подтопления окажутся низменные участки в Нижегородке и на Кооперативной поляне.

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