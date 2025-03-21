Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 15 городов Ростовской области

15 городов Ростовской области внесли в список территорий, где в 2025 году можно будет взять «Семейную ипотеку» на вторичную недвижимость, сообщает Дом.РФ.
Программа будет действовать в Белой Калитве, Зернограде, Константиновске, Красном Сулине, Морозовске, Пролетарске, Сальске, Семикаракорске, Цимлянске, Волгодонске, Донецке, Новошахтинске, а также в городах Миллерово, Гуково и Зверево.
Всего в перечне 901 город и населенный пункт, в которых к началу года возводились два и менее многоквартирных дома. Взять льготный кредит на готовую квартиру в указанных территориях можно будет с 1 апреля.
Уточняется, что право на «Семейную ипотеку» имеют родители с детьми до 6 лет включительно. Готовое жилье не должно быть аварийным или старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Брать квартиры по льготным условиям можно только один раз.