Парковочного мстителя обнаружили во Владивостоке

Очевидцу, который указал гражданину на противозаконность его действий, мужчина ответил, что таким образом он наказал владельца автомобиля за парковку в запрещённом для этого месте. Водитель, судя по расположению автомобиля, ещё и проехал на улицу Суханова на полосе встречного движения.