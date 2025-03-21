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Парковочного мстителя обнаружили во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию о гражданине, который спустил два колеса автомобиля, припаркованного на улице Суханова вдоль проезжей части, прилегающей к скверу имени Муравьёва-Амурского, сообщает ИА DEITA.RU. Также злоумышленник скрутил с машины ниппельные колпачки.

Источник: ДЕЙТА

Очевидцу, который указал гражданину на противозаконность его действий, мужчина ответил, что таким образом он наказал владельца автомобиля за парковку в запрещённом для этого месте. Водитель, судя по расположению автомобиля, ещё и проехал на улицу Суханова на полосе встречного движения.

«Согласен, парковаться нужно в соответствии с ПДД, но два спущенных колеса могут повлечь за собой очень серьезные последствия на дороге», — отмечает неравнодушный очевидец.

Отметим, что этот участок улицы Суханова включили в перечень зон, где установят стационарные комплексы автоматической видеофиксации нарушений правил парковки. Также по этому участку передвигаются мобильные комплексы надзора. С 24 марта текущего года в сеть маршрутов спецтранспорта, регистрирующего нарушения, добавят ещё 67 маршрутов в центре города и в спальных районах.