В Нижнем Новгороде скончалась профессор ПИМУ Надежда Камышева

Заслуженный деятель науки, создатель и в течение многих лет заведующий кафедрой терапии факультета усовершенствования врачей (сейчас терапии и кардиологии) Приволжского исследовательского медицинского университета Евгения Павловна Камышева скончалась 20 марта на 99 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.