В Нижнем Новгороде скончалась профессор ПИМУ Надежда Камышева

Заслуженный деятель науки, создатель и в течение многих лет заведующий кафедрой терапии факультета усовершенствования врачей (сейчас терапии и кардиологии) Приволжского исследовательского медицинского университета Евгения Павловна Камышева скончалась 20 марта на 99 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Коренная нижегородка Евгения Камышева окончила профилактический факультет Горьковского медицинского института. В 1952 году она вернулась в стены вуза, где через 14 лет заняла должность заведующей кафедрой терапии впервые открытого факультета усовершенствования врачей.
Евгения Павловна руководила кафедрой долгих 34 года. При её участии на кафедре подготовлены десятки докторов и кандидатов медицинских наук.
Евгения Камышева была почетным гражданином Нижнего Новгорода, обладателем высшей награды Российской академии естественных наук — серебряной медали им. академика И. П. Павлова. Она автор более 230 научных работ и 4 монографий.
Прощание с Евгенией Павловной Камышевой состоится 22 марта в 12:00 в траурном зале Бугровского кладбища.
Напомним, скончался нижегородский тренер по лёгкой атлетике Иван Коптюх.