Мэрия Новосибирска ввела новые правила для водителей электросамокатов

Основная цель нового порядка — упорядочить использование СИМ, улучшить безопасность как для пользователей, так и для пешеходов. В проекте устанавливаются зоны с разными ограничениями скорости для электросамокатов. Например, на велосипедных дорожках и в велосипедных зонах скорость будет ограничена до 20 км/ч, в городских парках культуры и отдыха — до 15 км/ч. Также в проектах указаны ограничения для зон с интенсивным движением и жилых зон: на улицах с интенсивным движением скорость будет ограничена до 10 км/ч, а в жилых зонах, где есть знаки, ограничивающие въезды и выезды, — до 5 км/ч.