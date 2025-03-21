Мэрия Новосибирска ввела новые правила для водителей электросамокатов

В Новосибирске разработан новый проект порядка эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ), который охватывает вопросы размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенности передвижения по определённым улицам и парковым зонам города. Этот проект был обсуждён с представителями кикшеринговых компаний, и в настоящее время рассматривается вопрос о заключении соглашения с ними, как это происходило в предыдущие годы.
Основная цель нового порядка — упорядочить использование СИМ, улучшить безопасность как для пользователей, так и для пешеходов. В проекте устанавливаются зоны с разными ограничениями скорости для электросамокатов. Например, на велосипедных дорожках и в велосипедных зонах скорость будет ограничена до 20 км/ч, в городских парках культуры и отдыха — до 15 км/ч. Также в проектах указаны ограничения для зон с интенсивным движением и жилых зон: на улицах с интенсивным движением скорость будет ограничена до 10 км/ч, а в жилых зонах, где есть знаки, ограничивающие въезды и выезды, — до 5 км/ч.
Особое внимание в проекте уделяется важным городским улицам. Так, скорость движения на некоторых участках будет ограничена до 10 км/ч. Среди таких улиц — Красный проспект (от ул. Сибревкома до ул. Фрунзе и от ул. Писарева до ул. Дуси Ковальчук), ул. Ленина, ул. Депутатская, ул. Орджоникидзе, а также многие другие центральные улицы и площади города.
Кроме того, проект предусматривает, что электросамокаты не смогут двигаться вблизи мемориальных комплексов, таких как территория Монумента Славы и прилегающий к нему Сквер Славы. Это необходимо для обеспечения спокойной и безопасной атмосферы в значимых местах.
Разработка и внедрение таких правил станет важным шагом в урегулировании использования электросамокатов, а также обеспечит более комфортное и безопасное передвижение для всех участников дорожного движения в Новосибирске.