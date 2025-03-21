В Ростовской области стали чаще покупать драгоценные металлы в виртуальном виде

— На Дону растет интерес жителей к покупке драгметаллов в цифровом виде. Это надежный способ не только сохранить и приумножить сбережения, но и защитить их от инфляции. По итогам прошлого года количество обезличенных металлических счетов, открытых в нашем банке жителями региона, превысило 35 тысяч. Всего дончане хранят в банке 5,2 тонны виртуальных благородных металлов, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.