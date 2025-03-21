В Ростовской области стали чаще покупать драгоценные металлы в виртуальном виде

За 2024 год накопления ростовчан в цифровых драгметаллах выросли на 1,7 млрд рублей. При этом количество активных счетов на конец года увеличилось на 32%. Для сравнения, в 2023 году жители Дона вложили в покупку цифровых драгоценных металлов 4,6 млрд рублей, открыв свыше 27 тысяч счетов. Такие данные предоставили аналитики Сбера.
В золото было инвестировано 88% денежных средств, в серебро — 7%, палладий — 3%, платину — 2%. Лидером по цифровому весу стало серебро — жители региона хранят в банке почти 4,5 тонны этого металла. В число лидеров вошли золото — 650 килограмм и палладий — 53 килограмма.
— На Дону растет интерес жителей к покупке драгметаллов в цифровом виде. Это надежный способ не только сохранить и приумножить сбережения, но и защитить их от инфляции. По итогам прошлого года количество обезличенных металлических счетов, открытых в нашем банке жителями региона, превысило 35 тысяч. Всего дончане хранят в банке 5,2 тонны виртуальных благородных металлов, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.