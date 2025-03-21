Как восточные народы празднуют Навруз

Навруз — праздник, который отмечался восточными народами еще до появления ислама. Он возник более трех тысяч лет назад на территории современного северо-восточного Ирана, а позднее широко распространился в странах Центральной Азии.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Слово «Навруз» происходит из персидского языка и означает «новый день». В древние времена предки поклонялись силам природы. Именно поэтому в разных культурах существуют праздники, символизирующие приход весны. Например, на севере Индии Лори — это праздник окончания зимы, в Египте Шам ан-Насим символизирует начало весны, а в Израиле Ту би-Шват — конец сезона дождей. Точно так же у восточных народов Навруз знаменует приход весны и начало нового дня.

30 сентября 2009 года ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального культурного наследия человечества.

19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено Международным днем Навруза.

Узбекистан

В Узбекистане Навруз официально отмечают с 1990 года. 21 марта объявлен общенациональным праздником и выходным днем.

По всей стране организуют народные гулянья и большие мероприятия. В середине марта в домах начинают готовить сумаляк. Соседи, родственники и друзья собираются вокруг большого котла, поют народные песни, при этом непрерывно помешивают блюдо. В народе верят, что загаданное во время приготовления сумаляка желание обязательно сбудется.

В этот день столы украшают самса с зеленью, нишалда, мясные и мучные блюда, плов и, конечно, сумаляк.

Казахстан

В Казахстане Навруз — официальный государственный праздник, который отмечают с 21 марта в течение трех дней. Он символизирует плодородие, дружбу и любовь.

Казахи надевают красивые наряды и навещают близких. Обязательное блюдо на праздничном столе — навруз-коджа. Считается, что, нужно его непременно попробовать, тогда год будет изобильным.

В городах и селах устраивают театрализованные представления, а одной из традиций праздника является «Алтибакан», когда молодежь собирается, общается и раскачивается на больших качелях.

Таджикистан

В Таджикистане Навруз — один из самых важных и любимых праздников. 21 марта по всей стране звучат карнаи, сурнаи и дутары. Люди выходят на улицы, участвуют в празднованиях, обмениваются подарками и поздравляют друг друга с Новым годом.

Таджики чтят традиции, среди которых уборка дома перед праздником. Старые и сломанные вещи выбрасывают, а для привлечения плодородия украшают жилища ветками плодовых деревьев.

Еще одна традиция — делать добрые дела. Люди помогают нуждающимся, переводят средства в благотворительные фонды, проводят сборы помощи для малоимущих семей и сирот.

Туркменистан

В Туркменистане Навруз — это традиционный праздник, который отмечается 21−22 марта. Для туркмен он символизирует начало нового года и сезона сельскохозяйственных работ.

Перед праздником по всей стране высаживают деревья, в акции участвуют представители власти и дипкорпуса.

Многие отмечают Навруз в семейном кругу. Праздничный стол украшают разнообразные национальные блюда. Главным блюдом также является сумаляк, который готовят из пророщенной пшеницы.

Иран

В Иране Навруз — один из самых значимых праздников, его отмечают 21 марта.

Подготовка начинается за несколько недель: улицы и дома тщательно убирают, так как это символизирует не только физическую, но и духовную чистоту. Люди верят, что с этим в их жизнь придут свет и радость.

Накануне праздника, в последний вторник уходящего года, иранцы устраивают огненные гулянья, поют песни и танцуют под мелодии национальных инструментов.

Также на стол ставят Коран и зажигают свечи. Семьи собираются вместе, читают Священную книгу, а некоторые встречают Навруз в святых местах, считая, что это принесет им духовное спокойствие.

Кыргызстан

Для кыргызов Навруз — один из самых почитаемых праздников.

Перед его наступлением принято расплачиваться с долгами, мириться с родственниками и друзьями, просить в молитвах богатства и процветания в новом году.

Люди приводят в порядок свое жилище, окуривают дом можжевельником, символизирующим изгнание злых духов, и готовят к праздничному столу разнообразные национальные блюда.

С давних времен в ночь с 20 на 21 марта главным угощением праздничного стола в Кыргызстане является блюдо, известное в народе как «сумолок». Пока готовится еда, во дворе всю ночь поют народные песни, танцуют, рассказывают истории и загадывают добрые желания.

Афганистан

В Афганистане Навруз особенно почитаем в провинции Балх. Главный ритуал — поднятие флага Сахи у мавзолеев в Балхе и Кабуле, поскольку праздник связан с религиозными традициями.

В этот день люди накрывают столы, готовят «Хафт син» и «Хафт меве», зажигают свечи, надевают новую одежду. Проводят конные скачки, спортивные состязания, посещают мечети и кладбища.

Однако после прихода к власти Талибана* в 2021 году отношение к Наврузу изменилось. Талибы* считают этот праздник зороастрийской традицией и «новшеством». Но несмотря на запреты, многие афганцы продолжают отмечать Навруз тайно.

Турция

В Анатолии Навруз называют «Султан-и Навруз» или «Мартовский конец».

В разных регионах страны существуют уникальные традиции. Например, в некоторых местах перед праздником стирают одежду и готовят угощения, а затем потчуют гостей пирогами и крашеными яйцами. Соседи и родственники ходят в гости и поздравляют друг друга с Наврузом.

В некоторых регионах 22 марта утром люди надевают лучшие наряды и отправляются на кладбище с заранее приготовленной едой. Там они варят кофе, общаются и посещают могилы, там же вместе трапезничают. Также проводят такие ритуалы, как пение и игра на музыкальных инструментах.

Азербайджан

В Азербайджане праздник Навруз длится три дня. Самой важной перед ним считается «Илахыр чершенбе» (последняя среда). Этот день называют последним днем года. В течение праздничного месяца каждая среда имеет особое значение. Накануне последней, во вторник, мужчины посещают могилы своих родственников и читают молитвы. Женщины же отправляются на кладбище вместе с халвой и другими блюдами. После чтения молитвы на кладбище принесенные блюда раздают нуждающимся.

«Ахыр чершенбе» — это вечер вторника и ночь со вторника на среду перед Наврузом. В этот день делают уборку в домах, а также готовят блюдо «Йеди-левин», состоящее из семи ингредиентов. Дети ходят по улицам и подслушивают разговоры в домах. Из первых услышанных слов делают вывод: что принесет новый год — добро или беду.

Еще один обычай последней среды — обряд бросания кольца в воду. В центре комнаты ставят сосуд, наполненный водой, вокруг которого собираются девушки. Они бросают свои кольца в воду. Затем сосуд накрывают тканью и загадывают желание. После этого одна из девушек, закрыв глаза, достает одно из колец. Считается, что у той, чье кольцо достали, исполнится заветное желание.

* Движение «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.