Как восточные народы празднуют Навруз

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Слово «Навруз» происходит из персидского языка и означает «новый день». В древние времена предки поклонялись силам природы. Именно поэтому в разных культурах существуют праздники, символизирующие приход весны. Например, на севере Индии Лори — это праздник окончания зимы, в Египте Шам ан-Насим символизирует начало весны, а в Израиле Ту би-Шват — конец сезона дождей. Точно так же у восточных народов Навруз знаменует приход весны и начало нового дня.
30 сентября 2009 года ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального культурного наследия человечества.
Узбекистан
В Узбекистане Навруз официально отмечают с 1990 года. 21 марта объявлен общенациональным праздником и выходным днем.
По всей стране организуют народные гулянья и большие мероприятия. В середине марта в домах начинают готовить сумаляк. Соседи, родственники и друзья собираются вокруг большого котла, поют народные песни, при этом непрерывно помешивают блюдо. В народе верят, что загаданное во время приготовления сумаляка желание обязательно сбудется.
В этот день столы украшают самса с зеленью, нишалда, мясные и мучные блюда, плов и, конечно, сумаляк.
Казахстан
Казахи надевают красивые наряды и навещают близких. Обязательное блюдо на праздничном столе — навруз-коджа. Считается, что, нужно его непременно попробовать, тогда год будет изобильным.
В городах и селах устраивают театрализованные представления, а одной из традиций праздника является «Алтибакан», когда молодежь собирается, общается и раскачивается на больших качелях.
Таджикистан
Таджики чтят традиции, среди которых уборка дома перед праздником. Старые и сломанные вещи выбрасывают, а для привлечения плодородия украшают жилища ветками плодовых деревьев.
Еще одна традиция — делать добрые дела. Люди помогают нуждающимся, переводят средства в благотворительные фонды, проводят сборы помощи для малоимущих семей и сирот.
Туркменистан
Перед праздником по всей стране высаживают деревья, в акции участвуют представители власти и дипкорпуса.
Многие отмечают Навруз в семейном кругу. Праздничный стол украшают разнообразные национальные блюда. Главным блюдом также является сумаляк, который готовят из пророщенной пшеницы.
Иран
В Иране Навруз — один из самых значимых праздников, его отмечают 21 марта.
Накануне праздника, в последний вторник уходящего года, иранцы устраивают огненные гулянья, поют песни и танцуют под мелодии национальных инструментов.
Также на стол ставят Коран и зажигают свечи. Семьи собираются вместе, читают Священную книгу, а некоторые встречают Навруз в святых местах, считая, что это принесет им духовное спокойствие.
Кыргызстан
Для кыргызов Навруз — один из самых почитаемых праздников.
Люди приводят в порядок свое жилище, окуривают дом можжевельником, символизирующим изгнание злых духов, и готовят к праздничному столу разнообразные национальные блюда.
С давних времен в ночь с 20 на 21 марта главным угощением праздничного стола в Кыргызстане является блюдо, известное в народе как «сумолок». Пока готовится еда, во дворе всю ночь поют народные песни, танцуют, рассказывают истории и загадывают добрые желания.
Афганистан
В этот день люди накрывают столы, готовят «Хафт син» и «Хафт меве», зажигают свечи, надевают новую одежду. Проводят конные скачки, спортивные состязания, посещают мечети и кладбища.
Однако после прихода к власти Талибана* в 2021 году отношение к Наврузу изменилось. Талибы* считают этот праздник зороастрийской традицией и «новшеством». Но несмотря на запреты, многие афганцы продолжают отмечать Навруз тайно.
Турция
В Анатолии Навруз называют «Султан-и Навруз» или «Мартовский конец».
В разных регионах страны существуют уникальные традиции. Например, в некоторых местах перед праздником стирают одежду и готовят угощения, а затем потчуют гостей пирогами и крашеными яйцами. Соседи и родственники ходят в гости и поздравляют друг друга с Наврузом.
Азербайджан
В Азербайджане праздник Навруз длится три дня. Самой важной перед ним считается «Илахыр чершенбе» (последняя среда). Этот день называют последним днем года. В течение праздничного месяца каждая среда имеет особое значение. Накануне последней, во вторник, мужчины посещают могилы своих родственников и читают молитвы. Женщины же отправляются на кладбище вместе с халвой и другими блюдами. После чтения молитвы на кладбище принесенные блюда раздают нуждающимся.
Еще один обычай последней среды — обряд бросания кольца в воду. В центре комнаты ставят сосуд, наполненный водой, вокруг которого собираются девушки. Они бросают свои кольца в воду. Затем сосуд накрывают тканью и загадывают желание. После этого одна из девушек, закрыв глаза, достает одно из колец. Считается, что у той, чье кольцо достали, исполнится заветное желание.
* Движение «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.