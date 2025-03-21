Против российского здравоохранения много лет назад действительно была развязана масштабная, организованная информационная война, основанная на «панической» манипуляционной статистике о миллионах больных ВИЧ-инфекцией, которых нет и сегодня, а тем более не было в 2000 году, когда подобные провокации в СМИ стали частью редакционной политики недобросовестных, финансово мотивированных изданий. Сегодня в буквально в одночасье весь мир узнал о механизмах работы американских агентств через целевые гранты НКО, подконтрольных журналистов, аналитиков и даже научные группы. До этого исторического момента идея катастрофической ситуации по ВИЧ-инфекции в нашей стране продвигалась в соответствии с классической фейковой тактикой.