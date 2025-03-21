Состоялась встреча главы Башкирии и директора Лиги безопасного интернета

Глава Башкирии Радий Хабиров лично поприветствовал в Уфе директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
В своем посте Хабиров назвал Мизулину хрупкой, но сильной девушкой-бойцом, которая сражается на своем фронте — в интернете и социальных сетях.
Он отметил, что соцсети являются большим благом, но вместе с тем они «содержат огромное зло». Хабиров подчеркнул, что в сети полно противоправного контента, фейков и мошенников.
Глава региона считает, что основная задача Мизулиной и ее команды — выявлять такие угрозы, «вытаскивать упырей на божий свет» и добиваться их наказания.
— Ну и конечно, рассказывать ребятам, какие опасности таятся в этом безбрежном море информации, — заявил Радий Хабиров.
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