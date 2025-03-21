В выходные ветер в Калининградской области усилится до 17 м/с

В выходные ветер в регионе усилится до 17 м/с. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Солнечное и теплое окончание недели с сильным ветром на выходные. Умеренно-теплая весенняя обстановка на следующей неделе. Прогноз и обзор погоды предстоящих дней.
«Температурный фон до конца недели без особых изменений: умеренно-прохладные ночи с вероятностью слабых заморозков и теплые дни с температурами до +10…+13 (местами до +14…+15) по области. Коррективы в приятную тёплую погоду внесёт нарастание перепада атмосферного давления между антициклоном и приближающейся циклонической системой с запада: уже в субботу восточный ветер станет умеренным, а в воскресенье сильным: ожидаем порывы до 15−17 м/с по области», — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск», на морском побережье ветер усилится уже с вечера субботы, 22 марта. С 21:00 ночью порывы будут достигать 12−17 м/с, днём — 5−10 м/с. Высота волн не превысит полтора метра. Осадки не ожидаются.
В пятницу, 21 марта, воздух в Калининградской области прогреется до +10 градусов.