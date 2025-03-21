В выходные ветер в Калининградской области усилится до 17 м/с

«Температурный фон до конца недели без особых изменений: умеренно-прохладные ночи с вероятностью слабых заморозков и теплые дни с температурами до +10…+13 (местами до +14…+15) по области. Коррективы в приятную тёплую погоду внесёт нарастание перепада атмосферного давления между антициклоном и приближающейся циклонической системой с запада: уже в субботу восточный ветер станет умеренным, а в воскресенье сильным: ожидаем порывы до 15−17 м/с по области», — говорится в сообщении.