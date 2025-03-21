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В выходные ветер в Калининградской области усилится до 17 м/с

Местами воздух прогреется до 15 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +6° 7 м/с 65% 752 мм рт. ст. +8°

В выходные ветер в регионе усилится до 17 м/с. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Солнечное и теплое окончание недели с сильным ветром на выходные. Умеренно-теплая весенняя обстановка на следующей неделе. Прогноз и обзор погоды предстоящих дней.

«Температурный фон до конца недели без особых изменений: умеренно-прохладные ночи с вероятностью слабых заморозков и теплые дни с температурами до +10…+13 (местами до +14…+15) по области. Коррективы в приятную тёплую погоду внесёт нарастание перепада атмосферного давления между антициклоном и приближающейся циклонической системой с запада: уже в субботу восточный ветер станет умеренным, а в воскресенье сильным: ожидаем порывы до 15−17 м/с по области», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск», на морском побережье ветер усилится уже с вечера субботы, 22 марта. С 21:00 ночью порывы будут достигать 12−17 м/с, днём — 5−10 м/с. Высота волн не превысит полтора метра. Осадки не ожидаются.

В пятницу, 21 марта, воздух в Калининградской области прогреется до +10 градусов.