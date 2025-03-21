Ничего хорошего ждать не приходится: на юге Приморья стремительно ухудшается обстановка с пожарами

Специалисты Примгидромета отмечают, что в южной половине Приморья стремительно повышается класс пожароопасности. В настоящее время третий класс пожароопасности объявили в Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах края. На остальных территориях на юге Приморья пока сохраняется второй класс пожароопасности. В ближайшее время осадки не прогнозируются, поэтому вряд ли можно ждать улучшения ситуации.