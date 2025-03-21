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Ничего хорошего ждать не приходится: на юге Приморья стремительно ухудшается обстановка с пожарами

Третий класс пожароопасности объявили сразу в четырех районах на юге Приморья.

Источник: Комсомольская правда

Южная половина Приморского края в настоящее время находится в напряженном ожидании новых серьезных пожаров — этому способствуют сухая погода и отсутствие снега. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный телеграм-канал Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты Примгидромета отмечают, что в южной половине Приморья стремительно повышается класс пожароопасности. В настоящее время третий класс пожароопасности объявили в Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах края. На остальных территориях на юге Приморья пока сохраняется второй класс пожароопасности. В ближайшее время осадки не прогнозируются, поэтому вряд ли можно ждать улучшения ситуации.

В Примгидромете отметили, что главной причиной возникновения пожаров являются палы сухой травы и непотушенные костры. Жителей призвали ответственно относиться к окружающей среде и лишний раз не разводить огонь на открытом воздухе.