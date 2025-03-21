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В Хайбуллинском районе Башкирии два жилых дома признали аварийными, но жильцов не торопились расселять

В Башкирии благодаря прокуратуре жильцов аварийных домов расселят раньше.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хайбуллинского района Башкирии провела проверку исполнения жилищного законодательства и выявила серьезные проблемы. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Два многоквартирных дома на территории Бурибаевского сельсовета уже давно признали аварийными и подлежащими сносу. Однако срок для расселения жильцов был установлен аж до декабря 2029 года.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя установить более разумный срок для проведения мероприятий по расселению. Инстанция встала на сторону надзорного ведомства и обязала местные власти завершить все необходимые работы до декабря 2026 года.

— Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района, — заявили в ведомстве.

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