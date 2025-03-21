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Омские следователи проводят проверку по факту пропажи 14-летнего подростка

В ведомстве выяснят причины и обстоятельства исчезновения мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения 14-летнего Кирилла Г., который пропал в минувший четверг, 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, что подросток ушел дома в рабочем поселке Черлак 20 марта в районе 14:00, а затем пропал. Тогда в полицию обратился отец юного омича.

Как стало известно сегодня, 21 марта. Подростка нашли у его приятеля.

«Предварительно, противоправных действий в отношении школьника за время отсутствия не совершалось», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Следователи по результатам проверки выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске полицейские разыскивают 13-летнего школьника. Подростка не могут найти с 20 марта.