Омские следователи проводят проверку по факту пропажи 14-летнего подростка

В Омской области следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения 14-летнего Кирилла Г., который пропал в минувший четверг, 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Напомним, что подросток ушел дома в рабочем поселке Черлак 20 марта в районе 14:00, а затем пропал. Тогда в полицию обратился отец юного омича.
Как стало известно сегодня, 21 марта. Подростка нашли у его приятеля.
«Предварительно, противоправных действий в отношении школьника за время отсутствия не совершалось», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Следователи по результатам проверки выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске полицейские разыскивают 13-летнего школьника. Подростка не могут найти с 20 марта.