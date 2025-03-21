Горячую воду в пяти районах Челябинска окрасят в зеленый цвет

Сообщается, что 24 и 25 марта пройдет проверка теплосетей при помощи безопасного органического красителя уранина.
«Испытания позволят выявить неисправность сетей в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах. Во время проведения испытаний при неисправности коммуникаций возможен выход ярко-зеленой воды из крана», — предупреждают в АО «УСТЭК-Челябинск».
При выявлении такой воды горожанам необходимо сообщить об этом в специализированные организации.
Последняя проверка инженерных сетей с помощью уранина проходила осенью 2024 года. Тогда было выявлено 39 многоквартирных жилых домов с неисправными бойлерами и 24 повреждения на распределительных тепловых сетях.