Горячую воду в пяти районах Челябинска окрасят в зеленый цвет

«Испытания позволят выявить неисправность сетей в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах. Во время проведения испытаний при неисправности коммуникаций возможен выход ярко-зеленой воды из крана», — предупреждают в АО «УСТЭК-Челябинск».