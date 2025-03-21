В Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим бойцом СВО Евгением Фроловым

Евгений Фролов из поселка Усть-Ордынского Эхирит-Булагатского района героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
Детство и юность героя прошли в Усть-Орде, там он окончил школу и выучился на слесаря в Аграрном техникуме. Отслужив в армии, вернулся домой, сразу же устроился на работу — ездил на вахты в северные территории, позже трудился на заправке, затем в строительной компании в Ангарске.
— Он был мастером на все руки. Один, своими руками построил избушку, поставил новую баню. Был добрым, отзывчивым человеком. Помогал сестре, которая после смерти старшей сестры взяла под опеку племянников. Обеспечивал всю семью. Вместе растили детей, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Евгений Фролов заключил контракт в начале января 2025. Сказал родным: «Кто-то же должен вас защищать?! Я поеду». Он погиб 29 января во время выполнения боевой задачи, не дожив всего два дня до своего дня рождения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Петр Баглаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.