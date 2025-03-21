В Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим бойцом СВО Евгением Фроловым

Детство и юность героя прошли в Усть-Орде, там он окончил школу и выучился на слесаря в Аграрном техникуме. Отслужив в армии, вернулся домой, сразу же устроился на работу — ездил на вахты в северные территории, позже трудился на заправке, затем в строительной компании в Ангарске.