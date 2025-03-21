На Воронежскую область обрушится четырехдневная магнитная буря

В такие дни метеочувствительные воронежцы могут испытывать ухудшение самочувствия, слабость и головные боли. Рекомендуется избегать стрессов и интенсивных физических нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе, ограничить употребление жирной пищи и увеличить потребление воды.