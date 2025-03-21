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Феодосию «зачищают» от брошенного транспорта. Знаете, где такой стоит?

В феврале 2025 года был принят Порядок об организации работ с брошенным (бесхозяйным), разукомплектованным транспортом на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Просим неравнодушных жителей информацию о брошенном транспорте на территории города, во дворах МКД, вдоль дорог и т. д. направлять на электронный адрес управления городского хозяйства ugh@feo.rk.gov.ru с пометкой «брошенный транспорт».