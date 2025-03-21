Просим неравнодушных жителей информацию о брошенном транспорте на территории города, во дворах МКД, вдоль дорог
Феодосию «зачищают» от брошенного транспорта. Знаете, где такой стоит?
В феврале 2025 года был принят Порядок об организации работ с брошенным (бесхозяйным), разукомплектованным транспортом на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Просим неравнодушных жителей информацию о брошенном транспорте на территории города, во дворах МКД, вдоль дорог