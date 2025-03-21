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Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей

Попова: дети стали реже добавлять сахар в чай и меньше досаливать еду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дети стали реже добавлять сахар в чай, меньше досаливать еду и есть больше овощей и фруктов, то есть пищевое поведение молодых людей меняется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Дети стали больше употреблять овощей и фруктов. И сокращается число детей, которые имеют привычку досаливать готовые блюда и потреблять излишнее количество сахара. То есть нам удается, используя те алгоритмы, которые мы разработали, менять пищевое поведение молодых людей и в первую очередь детей», — сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора.

Она отметила, что число обучающихся начальных классов, которые не добавляют сахар в горячие напитки, увеличилось в три раза, а число детей, которые ежедневно употребляют фрукты, выросло в два раза.