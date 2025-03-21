Глава СКР поручил доклад по проверке о разрушении объекта культурного наследия в Бирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на тревожную ситуацию в башкирском городе Бирске. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
В социальных сетях появились сообщения о том, что здание одной из местных школ, построенное еще в 1917 году и являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Училище коммерческое», находится в плачевном состоянии. По словам местных жителей, кровля здания протекает, фасад разрушается, а на стенах появилась плесень. При этом, как утверждают граждане, компетентные органы никаких мер для решения проблемы не предпринимают.
В региональном Следкоме уже организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о ее результатах. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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