Глава СКР поручил доклад по проверке о разрушении объекта культурного наследия в Бирске

В социальных сетях появились сообщения о том, что здание одной из местных школ, построенное еще в 1917 году и являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Училище коммерческое», находится в плачевном состоянии. По словам местных жителей, кровля здания протекает, фасад разрушается, а на стенах появилась плесень. При этом, как утверждают граждане, компетентные органы никаких мер для решения проблемы не предпринимают.