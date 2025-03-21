Резкое похолодание и осадки ожидаются в Казахстане

Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды на большей территории республики.
По их данным, дожди пройдут на западе, юге и юго-востоке страны, а на севере, востоке и в центре будут дожди и снег, низовая метель, гололед и туман. Погода без осадков ожидается только в Западно-Казахстанском регионе и области Ұлытау. На востоке Казахстана прогнозируются сильные осадки 22 марта.
«Сильные дожди пройдут
В ближайшие дни в различных регионах страны ожидается снижение температуры, местами до отрицательных значений. На западе температура будет понижаться: ночью от 0−5 тепла до 3−8 мороза, днем от 10−15 до 7−12 тепла. На юго-западе температуры снизятся ночью от 2−10 до 0−8 тепла, а днем от 10−18 до 5−13 тепла. На северо-западе основной фон температуры составит ночью 3−10 мороза, днем 2−12 тепла. На севере температура ночью повысится от 5−12 до 0−8 мороза, а днем ожидается понижение от 0−5 тепла до 0−5 мороза.
В центре страны ночью будет 2−10 мороза, днем температура понизится от 0−8 тепла до 0−5 мороза, на юге региона 1−6 тепла. На востоке ночные температуры понизятся от 0−5 до 3−12 мороза, а дневные — от 2−7 тепла до 3 мороза — 2 тепла. В южных регионах ночью ожидается 3−15 тепла, а днем температура понизится от 17−26 до 8−18 тепла.