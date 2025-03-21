Резкое похолодание и осадки ожидаются в Казахстане

В ближайшие дни в различных регионах страны ожидается снижение температуры, местами до отрицательных значений. На западе температура будет понижаться: ночью от 0−5 тепла до 3−8 мороза, днем от 10−15 до 7−12 тепла. На юго-западе температуры снизятся ночью от 2−10 до 0−8 тепла, а днем от 10−18 до 5−13 тепла. На северо-западе основной фон температуры составит ночью 3−10 мороза, днем 2−12 тепла. На севере температура ночью повысится от 5−12 до 0−8 мороза, а днем ожидается понижение от 0−5 тепла до 0−5 мороза.