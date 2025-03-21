В Воронеже снова выросли цены на топливо

Также увеличилась стоимость бензина марки АИ-92, цена которого повысилась на 18 копеек и составила 56,90 рублей за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 16 копеек, теперь его цена составляет 62,5 рубля за литр. При этом стоимость АИ-98 осталась на уровне 84,8 рубля за литр.