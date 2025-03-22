Когда можно собирать березовый сок и чем он полезен

Березовая вода в целом считается безопасной, если пить ее в умеренных количествах. Но исследования этого напитка ограничены, поэтому лучше проявлять осторожность, особенно пробуя сок впервые. Например, эксперимент, в котором принимали участие люди с аллергией на пыльцу березы, показал, что у 39% проявилась реакция на сок, когда им сделали кожный тест. Вот почему любой, у кого аллергия на пыльцу березы, должен быть осторожен при употреблении березовой воды.