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Четыре нижегородца пострадали от укусов клещей в марте

Названы самые опасные нижегородские округа по клещам.

Источник: РИА "Новости"

По данным на 20 марта, в Нижегородской области зафиксировано четыре обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Присасывания клещей зарегистрированы на Бору и в Дзержинске, а также в Кстовском и Павловском муниципальных округах. Двое из укушенных — дети. Одному ребенку провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Два клеща отправили на лабораторное исследование на наличие инфекций. Результаты — отрицательные.

Клещи активизировали раньше срока из-за ранней весны, уточняют в региональном Роспотребнадзоре, и напоминают, самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация.

Напомним, клещи проснулись в Нижегородской области на месяц раньше срока.