Четыре нижегородца пострадали от укусов клещей в марте

Присасывания клещей зарегистрированы на Бору и в Дзержинске, а также в Кстовском и Павловском муниципальных округах. Двое из укушенных — дети. Одному ребенку провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Два клеща отправили на лабораторное исследование на наличие инфекций. Результаты — отрицательные.