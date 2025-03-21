Четыре нижегородца пострадали от укусов клещей в марте

По данным на 20 марта, в Нижегородской области зафиксировано четыре обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Присасывания клещей зарегистрированы на Бору и в Дзержинске, а также в Кстовском и Павловском муниципальных округах. Двое из укушенных — дети. Одному ребенку провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Два клеща отправили на лабораторное исследование на наличие инфекций. Результаты — отрицательные.
Клещи активизировали раньше срока из-за ранней весны, уточняют в региональном Роспотребнадзоре, и напоминают, самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация.
Напомним, клещи проснулись в Нижегородской области на месяц раньше срока.