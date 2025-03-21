«Калашников» разработал систему для навигации БПЛА без использования спутников

«БОНС устанавливается в беспилотные летательные аппараты “Калашникова” гражданского назначения. Разработка предназначена для определения собственных географических координат (широта, долгота) носителя по изображению подстилающей поверхности. По результатам вычислений она выдает положение носителя, угол сноса, путевую скорость полета (скорость относительно земной поверхности) и передает всю необходимую информацию системе автоматического управления носителя», — сообщается в публикации «Калашникова». Там отметили, что БОНС разработана в инициативном порядке, сейчас ее готовят к апробации в зоне спецоперации.