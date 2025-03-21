«Калашников» разработал систему для навигации БПЛА без использования спутников

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Концерн «Калашников» разработал бортовую оптическую навигационную систему (БОНС) для обеспечения полетов своих беспилотников гражданского назначения без использования глобальной спутниковой навигационной системы. Как отмечается в сообщении концерна, сейчас разработку готовят к апробации в зоне спецоперации.
«БОНС устанавливается в беспилотные летательные аппараты “Калашникова” гражданского назначения. Разработка предназначена для определения собственных географических координат (широта, долгота) носителя по изображению подстилающей поверхности. По результатам вычислений она выдает положение носителя, угол сноса, путевую скорость полета (скорость относительно земной поверхности) и передает всю необходимую информацию системе автоматического управления носителя», — сообщается в публикации «Калашникова». Там отметили, что БОНС разработана в инициативном порядке, сейчас ее готовят к апробации в зоне спецоперации.
В концерне отмечают, что разработка решает проблему навигации беспилотников в условиях отсутствия или подавления сигналов глобальной навигационной спутниковой системы. Подчеркивается, что при полете на небольшой высоте (150−500 м) или отсутствии карты поверхности система проводит расчет координат широты и долготы в режиме счисления пути.
«Основным преимуществом системы является списание всех накопленных при полете по ИНС ошибок при определении собственных координат на карте подстилающей поверхности», — добавили в «Калашникове».