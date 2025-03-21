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Четырем районам Омской области грозит подтопление в период весенних паводков

На севере региона готовятся к эвакуации населения.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 20 марта, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский в пресс-центре ТАСС рассказал о ходе подготовки к весеннему паводку на территории Омской области. По его словам, несмотря на непростую обстановку, вероятность повторения прошлогодней ситуации в регионе маловероятна.

Сейчас в Усть-Ишимском и Тевризском районах ведется подготовка к эвакуации, а также работа по обеспечению работы системы оповещения и развертыванию пунктов временного размещения граждан.

Как сообщил Колодинский, угроза подтопления есть и в двух южных районах — Павлоградском и Одесском. Там ситуацию осложняет перепад высот на границе с Казахстаном, который достигает до 16 метров.

Ранее «КП Омск» сообщала, что четыре участка трамвайных путей в Омске находятся в зоне риска по подтоплению.