52,2% проб питьевой воды в Ростовской области не соответствует нормам

В прошлом году специалисты проверили воду, взятую на выходе из водопроводных очистных сооружений. Наиболее серьезную ситуацию с санитарно-химическим составом поступающего ресурса выявили в центральной водопроводной сети Веселовского района. Там уровень несоответствия образцов воды составил почти 72%. В Сальском районе показатель достиг 69,5%, а в Радионово-Несветайском районе — 59,6%.