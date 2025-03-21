52,2% проб питьевой воды в Ростовской области не соответствует нормам

В Ростовской области доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормам, в 2024 году составила 52,2%. Это оказалось на 1,3% выше, чем годом ранее (50,9% в 2023 году), сообщает РБК Ростов со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
В прошлом году специалисты проверили воду, взятую на выходе из водопроводных очистных сооружений. Наиболее серьезную ситуацию с санитарно-химическим составом поступающего ресурса выявили в центральной водопроводной сети Веселовского района. Там уровень несоответствия образцов воды составил почти 72%. В Сальском районе показатель достиг 69,5%, а в Радионово-Несветайском районе — 59,6%.
В городах Ростовской области также зафиксировали недочеты. В Донецке доля проб, которые не проходили по нормативам, составила 53,8%, в Новошахтинске — 45,5%, а в Каменске-Шахтинском — 38,9%.
В Роспотребнадзоре отметили, что качество питьевой воды может не соответствовать требованиям из-за природных гидрогеологических условий.