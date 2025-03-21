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У жителя Хабаровского края забрали машину за пьяную езду

Его не раз привлекали к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали автомобиль у жителя рабочего поселка Солнечный, который неоднократно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль пьяным, подвергнув опасности окружающих. По решению суда он был признан виновным в совершении уголовного преступления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Помимо основного наказания, суд постановил конфисковать автомобиль нарушителя и обратить его в доход государства.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно начал исполнительное производство и уведомил гражданина о начале процедуры конфискации. Установив местонахождение транспортного средства, сотрудники службы выехали по адресу и провели процедуру изъятия автомобиля.

Теперь машина нарушителя передана в доход государства.