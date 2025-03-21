У жителя Хабаровского края забрали машину за пьяную езду

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали автомобиль у жителя рабочего поселка Солнечный, который неоднократно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль пьяным, подвергнув опасности окружающих. По решению суда он был признан виновным в совершении уголовного преступления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.