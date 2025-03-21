Случай один из тысячи: врачи обнаружили у уфимского мальчика во рту странную аномалию

Недавно в детской стоматологической поликлинике № 7 Уфы произошел редкий медицинский случай. Подробности рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.
13-летний мальчик обратился к ортодонту с жалобами на эстетические проблемы, связанные с зубами. Благодаря КТ врачи обнаружили у него сверхкомплектный зуб на верхней челюсти, который располагался между центральным и боковым резцом.
Сверхкомплектные зубы — это редкая аномалия, которая встречается примерно у одного человека из тысячи. Она может проявляться как у детей с молочными зубами, так и у взрослых с постоянными. Такие «лишние» зубы могут вызывать не только эстетические проблемы, но и функциональные: они влияют на форму лица, смыкание челюсти и даже речь. Кроме того, они затрудняют гигиену полости рта, что способно привести к кариесу и заболеваниям десен.
Специалисты удалили сверхкомплектный зуб и провели ортодонтическое лечение, чтобы восстановить правильное положение остальных зубов. Врачи отмечают, что такие случаи