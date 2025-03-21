Случай один из тысячи: врачи обнаружили у уфимского мальчика во рту странную аномалию

Сверхкомплектные зубы — это редкая аномалия, которая встречается примерно у одного человека из тысячи. Она может проявляться как у детей с молочными зубами, так и у взрослых с постоянными. Такие «лишние» зубы могут вызывать не только эстетические проблемы, но и функциональные: они влияют на форму лица, смыкание челюсти и даже речь. Кроме того, они затрудняют гигиену полости рта, что способно привести к кариесу и заболеваниям десен.