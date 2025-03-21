СПбГУ открыл первое представительство в Латинской Америке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл свое первое представительство в Латинской Америке на базе одного из лучших университетов — Государственного университета Кампинаса. Проект направлен на повышение престижа высшего образования в России и Бразилии, развитие образовательных и научных программ, а также на укрепление взаимоотношений между странами БРИКС, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Представительство СПбГУ в Кампинасе станет важным центром культурного диалога, укрепления взаимопонимания между Россией и Бразилией и позволит реализовывать совместные образовательные программы, научные проекты и проводить международные конференции. Санкт-Петербургский университет и Университет Кампинаса, на базе которого открыто новое представительство, — два классических исследовательских центра мирового уровня, которые реализуют инновационные проекты и добиваются прорывных результатов в различных областях знаний. Символично, что Кампинас, как и Санкт-Петербург, является университетским, академическим городом», — привели в пресс-службе слова ректора СПбГУ Николая Кропачева.
Представительство СПбГУ в Бразилии стало 13-м представительством университета за рубежом. На сегодняшний день такое взаимоотношение выстроено с Китайской Народной Республикой, Таиландом, Испанией и другими странами.
По данным пресс-службы, на площадке нового представительства планируется проведение совместных конференций, семинаров, публичных лекций известных российских ученых, а также организация культурных мероприятий, летних школ и дней открытых дверей университета. Отдельным направлением работы станет реализация совместных образовательных проектов. Так, уже сейчас университеты совместно разрабатывают две образовательные программы магистратуры — «Гуманитарные и прикладные социальные науки» в Уникампе, а также «Политическое управление и публичная политика (на английском языке)» в СПбГУ по модели двух дипломов.