СПбГУ открыл первое представительство в Латинской Америке

По данным пресс-службы, на площадке нового представительства планируется проведение совместных конференций, семинаров, публичных лекций известных российских ученых, а также организация культурных мероприятий, летних школ и дней открытых дверей университета. Отдельным направлением работы станет реализация совместных образовательных проектов. Так, уже сейчас университеты совместно разрабатывают две образовательные программы магистратуры — «Гуманитарные и прикладные социальные науки» в Уникампе, а также «Политическое управление и публичная политика (на английском языке)» в СПбГУ по модели двух дипломов.